L’acquisto dei terreni di Punta Giglio e la proroga dell’appalto di igiene urbana scatenano la bagarre in consiglio comunale. In particolare è stato il gruppo di Forza Italia a presentare una richiesta di accesso agli atti e a denunciare <il mancato rilascio di copie di atti nel termine di tre giorni previsto dal Regolamento. Uno schiaffo alle nostre prerogative e un ostacolo all’esercizio dei nostri doveri di tutela dei cittadini algheresi>, attaccano i consiglieri azzurri Marco Tedde, Giovanna Caria, Lina Bardino, Antonello Peru e Nina Ansini.

Il ritardo è relativo alla richiesta di copia di atti per esercitare i poteri di sindacato ispettivo relativo al procedimento per l’acquisto di un’area a Punta Giglio, <in violazione della necessaria evidenza pubblica e al servizio di igiene urbana il cui contratto è in regime di proroga e ha già prestato il fianco a forti disservizi e altrettanto pesanti critiche>, spiegano dal gruppo di Forza Italia. <Siamo certi che l’inammissibile ritardo non sia da ascrivere agli operatori comunali, ma a carenza di personale nel servizio deputato al rilascio di copie di atti. Cacciotto si attivi immediatamente per rafforzare il servizio e per darci la possibilità di svolgere i nostri compiti di controllo>.

