L’ultimo consiglio comunale del 2024 è convocato ad Alghero per il 27 dicembre in seduta straordinaria pubblica, presso i locali della sala riunione Lo Quarter, alle 16 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il 30 dicembre alle 9.

All’ordine del giorno, le interrogazioni dei consiglieri del centrodestra sul Piano di assunzioni dei dirigenti di area tecnica (Caria) e sullo sversamento di liquami fognari al mercato del primo pescato (Cocco).

In discussione anche gli ordini del giorno presentati, sempre dai banchi del centrodestra, sulla Legge Pratobello (Pais) e sul rafforzamento della Secal (Cocco)





