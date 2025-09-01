«Con la variazione di bilancio n. 12/2025, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, l’amministrazione incasserà finalmente i 2 milioni di euro previsti dalla legge regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, art. 7 comma 20. Dopo quasi due anni queste risorse diventano realtà e consentiranno al Comune di completare la circonvallazione».

Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero, che rivendica il ruolo determinante del suo partito: «È un risultato ottenuto grazie all’intervento decisivo della Lega, che in Consiglio regionale si è battuta per garantire queste somme alla nostra città».

Pais però non risparmia critiche alla gestione comunale: «È altrettanto evidente che l’incasso di queste risorse a distanza di due anni dimostra una lentezza preoccupante della macchina amministrativa. Un ritardo che rischia di tradursi in un incremento dei costi, considerato l’aumento generalizzato dei prezzi nelle opere pubbliche. Speriamo che ciò non avvenga, anche se le preoccupazioni restano altissime».

Infine, l’esponente leghista mette in guardia sul confronto con un’altra grande opera viaria: «I lavori del completamento delle quattro corsie dell’Anas procedono con grande speditezza. Il rischio che vengano ultimati prima della circonvallazione di Alghero non è affatto remoto. E non gioisco. Sarebbe una beffa che, da algherese, anche se all’opposizione, vorrei evitare alla mia città. Serve un cambio di passo immediato per non lasciare ancora una volta i cittadini a metà del guado», conclude Pais.

