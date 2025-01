«Continuiamo a leggere comunicati del consigliere Mulas che sembrerebbero provenire da una becera opposizione e che invece vengono da un componente che si dichiara di maggioranza».

Il gruppo di Orizzonte Comune punta il dito contro il consigliere di riferimento, Christian Mulas, autore dei recenti attacchi a mezzo stampa contro il leader del movimento politico, l’assessore regionale Franco Cuccureddu e, non ultimo, per le dichiarazioni sul “caso Todde” («La politica regionale non può essere macchiata da errori o negligenze che mettono in discussione la legittimità e la trasparenza dell’azione amministrativa», aveva commentato Mulas).

«Quello che non riusciamo a spiegarci – dicono dal coordinamento di Orizzonte Comune - è che, alla luce delle ripetute dichiarazioni da parte del suddetto consigliere contro l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che è anche l'indiscusso leader di Orizzonte Comune, delle dichiarazioni contro la Todde, delle dichiarazioni contro l'assessore alla Sanità, considerando che questi nomi sono espressione anche della maggioranza che governa la città di Alghero, che questo consigliere ama così tanto il fregiarsi del titolo di capogruppo di Orizzonte Comune e di essere sostenitore della maggioranza che governa Alghero… ma se non è d'accordo con le scelte del partito e del suo leader perché non va nel gruppo misto o in altro partito?», si domandano i militanti del movimento. «A noi sembra che sostenga la maggioranza in maniera piuttosto ambigua e imbarazzante e non merita di farne parte».





