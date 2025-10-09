Sono stati riaperti i termini per partecipare all’avviso pubblico del Comune di Alghero relativo all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini anziani interessati a far parte del progetto “Nonne e Nonni Vigili”.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è finalizzata a garantire una presenza collaborativa e solidale nei momenti di ingresso e uscita degli alunni dalle scuole primarie, oltre che durante manifestazioni scolastiche e attività educative che vedano coinvolti i più piccoli. Il servizio viene svolto a titolo di volontariato civico, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro con l’Ente, e rappresenta una preziosa occasione di partecipazione attiva e intergenerazionale, in grado di rafforzare il senso di comunità e di sicurezza attorno alle scuole cittadine.

Tra i requisiti di partecipazione figurano la residenza nel Comune di Alghero, un’età compresa tra 55 e 75 anni (eventualmente prorogabile oltre i 75 anni), idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificato medico del proprio medico di base. Il termine inizialmente fissato al 6 ottobre è stato riaperto per consentire la più ampia partecipazione possibile. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero.

© Riproduzione riservata