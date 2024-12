Sa Segada sempre più attiva nel suo percorso di rilancio per uscire dall'abbandono che contraddistingue da troppi anni tutte le borgate algheresi. Il Comitato di borgata di Sa Segada - Tanca Farrà, di fresco rinnovo, mette a segno un altro punto a favore della collettività, coinvolgendo i giovani della borgata e non solo, in una tombolata post natalizia seguita da un rinfresco con prodotti locali.

Il presidente del Comitato Antonio Zidda non ha dubbi: "La ricomposizione delle comunità di Sa Segada - Tanca Farrà e dell'agro passa anche attraverso momenti di aggregazione trasversali come questi che coinvolgono sia gli adulti, sia i più giovani. Ringraziamo Don Lorenzo e le catechiste per la disponibilità in questa iniziativa. La ex scuola della borgata, sede del Comitato, ha ospitato l'iniziativa così come ne ha viste altre in passato e ne ospiterà ancora di numerose. Siamo un gruppo unito e sempre più numeroso: questa é la nostra forza”.



© Riproduzione riservata