«Anche oggi, come oramai consolidata consuetudine, saltano le commissioni per mancanza del numero legale a causa delle assenze tra i consiglieri di maggioranza. Le commissioni I e VI erano convocate in forma congiunta per discutere diversi punti tra cui il regolamento oggetti smarriti, ma è oramai evidentissimo che Conoci dovrebbe piuttosto preoccuparsi dei consiglieri smarriti».

I consiglieri comunali di opposizione dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd tornano alla carica sulle commissioni consiliari annullate per mancanza di numero legale. È successo pure lunedì mattina, quando si sarebbe dovuto discutere del garante dei detenuti (dopo l'ordine del giorno votato in aula, primo firmatario Christian Mulas dell'Udc) insieme alla direzione del carcere di Alghero. Mancavano all’appello un consigliere di Fratelli d’Italia e uno di Noi con Alghero.

L’imbarazzo tra i presenti era palpabile visto che per l’occasione c'era la direttrice della casa circondariale. «Il sindaco non può continuare a fare finta di niente – incalzano gli avversari politici - ma deve decidersi a prendere atto che non ha più una maggioranza, presentando le sue dimissioni».

Altri componenti della maggioranza ritengono sia arrivato il momento di richiamare all’ordine i ribelli, «se non interviene con forza avrà difficoltà con i numeri in Consiglio» avvertono alcuni esponenti del centrodestra.

