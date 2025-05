Altro giro in giostra per l’amministrazione comunale di Porto Torres, questa volta alle prese con il problema del Luna Park. Per ora non ci sarebbero gli spazi per ospitare lo spettacolo. La gente reclama e la battaglia tra Comune e giostrai è appena cominciata.

Motivi di sicurezza e spazi dedicati ai parcheggi. Da qui la querelle.

Per 70 anni il luna park Matherland, storica presenza alla Festha Manna, intende continuare la tradizione e chiede di partecipare «alla nostra amata festa». Quella dedicata ai Martiri Turritani che ha visto le giostre allestite davanti al porto, o in via Sassari, nella zona fronte Granai. «Purtroppo, quest'anno il Comune non dispone di un'area dedicata allo spettacolo viaggiante, come previsto dal regolamento comunale, poiché l'area è stata destinata ad altro utilizzo», spiega Corrado Marengo, titolare della storica Matherland che ha ricevuto solleciti dai cittadini.

«Abbiamo richiesto una deroga al regolamento per poter utilizzare, in via eccezionale, un'area privata, al fine di poter continuare a offrire il nostro contributo alla riuscita della festa», sottolinea Marenco. «Siamo certi che il Comune, come sempre, farà tutto il possibile per supportare la nostra iniziativa e garantire la continuità di questa tradizione che tanto significa per la nostra comunità».

