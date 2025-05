Con una doppia celebrazione ritorna a Porto Torres la “Sagra del Pesce edizione 2025”, la manifestazione gastronomica, occasione non solo per gustare piatti di pesce ma per festeggiare la cultura del mare. La macchina organizzativa è già al lavoro, mancano solo alcuni dettagli. L’appuntamento per l’iniziativa che offre ai visitatori le specialità marinare, è in programma il 1 giugno presso la piazza Eroi dell’Onda, a partire dalle ore 13.

L’evento, che negli anni precedenti ha riscontrato un grande successo di presenze, è organizzato dall’associazione Aps Maestrale con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Dodici quintali di frittura è la quantità di pesce distribuita tra i partecipanti che,nella scorsa edizione, hanno atteso in fila il loro turno per gustare i prodotti ittici davanti al mare del Golfo dell’Asinara, un piatto misto accompagnato da un bicchiere di buon vino.

All’interno della grande padella circa 1.500 litri di olio, mentre al centro panche, tavoli e gazebo ospiteranno turisti e locali nella riedizione della manifestazione, frutto di una riuscita sinergia tra tutti gli attori in campo. Ad allietare il numeroso pubblico anche la musica di intrattenimento di vari artisti locali e del sassarese che si avvicenderanno nel corso della serata.

