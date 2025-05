Si è concluso con successo a Stintino il progetto intitolato “Impelaghiamoci” a tutela dei cetacei, promosso dal Comune di Sassari grazie ai fondi del bando Pelagos e al supporto scientifico della Fondazione Medsea. Una iniziativa realizzata con la partecipazione di tutti gli enti locali partner nel Santuario dei cetacei "Pelagos".

Una occasione di formazione ambientale e partecipazione attiva per docenti, studenti, tecnici e politici. Il percorso formativo, svolto in presenza presso i locali messi a disposizione dal Comune di Sassari, ha incluso un modulo di Citizen Science, con un’uscita in barca nel Golfo dell’Asinara insieme all’operatrice specializzata in Whale Watching, Laura Pintore.

Un’esperienza pratica e immersiva per comprendere da vicino la vita marina e le specie di cetacei che abitano il mare. Durante l’attività è stato illustrato come apprendere le basi del monitoraggio ambientale, scoprire le tecniche di avvistamento dei cetacei e capire l’importanza della raccolta dati per la conservazione marina.

