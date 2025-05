Al via ad Alghero l'8° Summit del G20Spiagge: nell'unica città catalana d'Italia (le sue radici si sono intrecciate per quasi 400 anni, dal 1354 al1720, con quelle della regione più indipendente d'Europa) 40 sindaci, operatori delle vacanze, rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e della balneazione, assessori regionali e ministri della Repubblica, si confronteranno su 6 tavoli di lavoro. Il segmento turistico italiano più performante, sia in termini di presenze che di Pil, ad Alghero pone le basi per accompagnare l'imminente stagione estiva.

I lavori iniziano mercoledì 14 maggio con una cerimonia inaugurale alle 18.30 presso il Teatro Civico di Alghero. Giovedì mattina, 15 maggio, si terranno i 6 tavoli di confronto che vedranno impegnati tutti i partecipanti in un doppio ruolo: sia quello di chi accoglie sia quello di chi comunica esperienze amministrative e suggerimenti per la soluzione dei tanti temi in agenda.

L’ambiente, dalla gestione dei rifiuti, posidonia all’erosione costiera, le comunità energetiche e le fonti alternative, la vita dei residenti tra affitti, commercio e viabilità, il tema dell’imposta di soggiorno e del project financing, la gestione del demanio e la sicurezza del mare. Venerdì 16 maggio la tre giorni si conclude con un convegno a cui parteciperanno attraverso messaggi video, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e quello alla Disabilità, Alessandra Locatelli.

