Confermato il carcere, ieri dal tribunale del Riesame a Sassari, per i due cittadini spagnoli, e originari del Sudamerica, accusati di traffico di droga ad Alghero. Ieri il collegio, presieduto dalla giudice Claudia Sechi, a latere Paolo Bulla e Sara Pelicci, ha ritenuto di convalidare la permanenza a Bancali dei due, un 47enne e una 55enne, che lo scorso 28 aprile vennero fermati dagli agenti della polizia di Stato nella città catalana perché sospettati di aver passato della cocaina a una terza persona, un 65enne residente in Spagna.

In quell’occasione i poliziotti avevano sequestrato 200 grammi di cocaina, 22mila euro in contanti e scoprendo poi che il trio aveva diversi cellulari in proprio possesso. I due si erano giustificati dicendo di trovarsi ad Alghero per ragioni turistiche e di non avere nulla a che fare con lo smercio di sostanze stupefacenti.

La terza figura avrebbe d’altronde scagionato gli altri due sostenendo di aver ricevuto la droga a Sassari. A difendere i due sono i legali Elisabetta Sotgia, Ignazia Maria Antonella Spanu e Giuseppe Onorato.

