Un uomo è stato accoltellato in strada in pieno centro ad Alghero intorno alle 21, probabilmente durante una lite.

Il ferito, un cuoco algherese di circa 55 anni, è stato raggiunto da un paio di fendenti al collo e all’addome e ha percorso diversi metri cercando di scappare dal suo aggressore.

È stato poi soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alghero. L’uomo, che ha perso molto sangue, è stato trasportato all’ospedale civile in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La lite sarebbe avvenuto in via Columbano, ma i soccorritori hanno recuperato l’uomo ferito in Piazza Sventramento a qualche decina di metri dal luogo dell’aggressione. Indagini in corso da parte dei militari della caserma di via Don Minzoni che sarebbero già sulle tracce dell’aggressore.

© Riproduzione riservata