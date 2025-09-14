«Questa mattina, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, mi sono recato personalmente presso la pineta che si affaccia sullo stagno del Calich. Quello che mi sono trovato davanti è stato uno spettacolo indegno».

Inizia così una nota di denuncia del presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas. «Buste di spazzatura abbandonate ovunque, rifiuti di ogni genere e perfino coperte gettate a terra. Una scena che ricorda un luogo del crimine, con una vittima ben precisa: l’ambiente», spiega ancora, parlando di «inciviltà e comportamenti irresponsabili» da parte di chi ha trasformato un bene comune in una discarica a cielo aperto.

«A queste persone rivolgo un messaggio chiaro: dovete vergognarvi. L’ambiente non è proprietà privata di nessuno, è patrimonio di tutti e va rispettato e tutelato».

