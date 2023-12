Tappa ad Alghero, in Sardegna, per il Trophy Tour della Coppa Davis inaugurato nei giorni scorsi a Milano.

Dal 21 dicembre al 2 gennaio la prestigiosa Coppa, ritornata in Italia dopo 47 anni grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un'impresa storica in finale sull'Australia, sarà esposta all'interno della Torre di Porta Terra, al centro di Alghero. «Per chi ama il tennis un sogno che si avvera - sottolinea il sindaco Mario Conoci - per tutti invece, la possibilità di ammirare un trofeo che mancava all'Italia da tanti anni».

Il sindaco ringrazia il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ed il direttore operativo per la Coppa Davis maschile e femminile, Carlo Sciarra, con cui proseguono ottimi rapporti di collaborazione. I

l trofeo resterà dunque in esposizione fino al 2 gennaio 2024 proprio all'interno della Torre che ospita, come da tradizione, lo splendido albero di Natale della città di Alghero. Sarà possibile ammirarlo nei seguenti orari: giornate del 21-22-23 e 24 dicembre 2023 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20; 27-28-29-30-31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 ore 10-13 e 16-20; 02 gennaio 2024 ore 10-13.





