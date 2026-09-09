Alghero omaggia Pau Casals. Venerdì 11 settembre la Cattedrale di Santa Maria ospiterà un evento musicale promosso dalla Delegazione in Italia della Generalitat de Catalunya, all'interno della rassegna Estudi Polifònic organizzata dal Coro Polifonico Algherese, che celebra il 150esimo anniversario della nascita del grande violoncellista e compositore catalano. Alle 20.30 la Cattedrale sarà teatro di "Homenatge a Pau Casals", l'omaggio al grande violoncellista, in occasione della Diada Nazionale de Catalunya, all'interno della rassegna Estudi Polifònic organizzata dal Coro Polifonico Algherese, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.

Previste le esibizioni del Coro Polifonico Algherese, diretto dal maestro Spanu, e del Joves Ensemble del Coro Polifonico Algherese, diretto dalla maestra Maria Gabriella Mura.

Alcune composizioni per coro di Casals avevano già fatto parte del repertorio del Coro Polifonico Algherese negli Anni Novanta, e poterli riprendere in questo anno in cui la storica associazione algherese celebra i 50 anni di attività musicale e culturale è stato un modo di onorare anche un pezzo della propria storia.

Il concerto non si limiterà alle sole composizioni di Pau Casals per coro, molte delle quali saranno accompagnate all'organo da Fabio Frigato, ma grazie alla partecipazione di Alessia Sassu al violoncello, Agnese Calaresu al pianoforte e del baritono Antonello Arca, permetterà di esplorare il vario repertorio del compositore catalano, in un viaggio nelle diverse sfumature di un grande personaggio del Novecento, uomo di musica e di pace, profondamente legato alla sua terra.

Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.

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