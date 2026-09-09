Passo decisivo per la riqualificazione del parco del Lavatoio e della viabilità collegata a Usini. Il Comune ha indetto la gara d’appalto per affidare i lavori dell’intervento, dal valore complessivo di 995 mila euro. La procedura sarà svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, con gara aperta e criterio del minor prezzo. L’importo dei lavori posto a base d’asta è di 732 mila 522 euro.

Il progetto, approvato definitivamente dalla giunta comunale il primo settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), prevede la riqualificazione di spazi pubblici destinati ad attività di interesse collettivo e il miglioramento della viabilità collegata al parco. L’intervento rappresenta uno dei principali investimenti programmati dall’amministrazione per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del paese.

L’opera beneficia di un finanziamento regionale di 695 mila euro, mentre il Comune di Usini contribuisce con 300 mila euro di avanzo di amministrazione 2024. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la conclusione positiva della Conferenza di servizi, l’amministrazione ha quindi avviato la fase di gara. Le imprese interessate avranno almeno 30 giorni dalla trasmissione del bando per presentare le proprie offerte.

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