Otto esemplari di tartarughe, note come testuggine marginata, sono state sequestrate dai carabinieri della stazione di Bono, in collaborazione con il nucleo Cites dei carabinieri di Cagliari ed al Cites del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, in esecuzione del decreto di perquisizione personale e locale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro.

I militari hanno denunciato un uomo, ritenuto responsabile del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura privi dei prescritti certificati e licenze.

Proprio a seguito di indagini è stato accertato che la persona denunciata custodiva all’esterno della sua abitazione, in un’area recintata, 8 tartarughe di "testudo marginata" (testuggine marginata), trovate comunque in buono stato di nutrizione.

Le testuggini sono state sottoposte a sequestro e verranno trasportate presso il centro allevamento e recupero fauna selvatica Carfs di Bonassai come autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.







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