Eolico off-shore? No grazie. Il Consiglio comunale di Alghero all'unanimità ha votato l'Ordine del giorno presentato dall’opposizione (primo firmatario Michele Pais), con cui la città si oppone a qualsiasi installazione di parchi eolici nello specchio acqueo prospiciente le coste di Alghero.

«Oggi sono tre le richieste di parchi eolici mastodontici di fronte alle coste di Alghero, che occupano centinaia di ettari di mare, con mostri alti 300 metri e con ancoraggi nei fondali sino a 1000 metri. Un disastro per il paesaggio e per l'ecosistema che verrebbe compromesso irrimediabilmente», dichiara Pais. Ora però il centrodestra chiede di conoscere il contributo tecnico sulle aree idonee e non idonee prodotto dal Comune di Alghero, come richiesto dalla Regione, «del quale il Consiglio comunale non ha notizia – sottolinea Michele Pais - anche se si trattasse di un semplice “foglio excel” come dichiarato dal sindaco. Ecco, è opportuno capire e conoscere cosa ci sia dentro questo foglio excel, che ci auguriamo dichiari l’intero territorio algherese come inidoneo a qualsiasi speculazione energetica, off-shore come terrestre», conclude Pais.

