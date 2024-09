La forte perturbazione che si è abbattuta questa notte su Alghero ha creato qualche disagio.

In via Catalogna, in particolare, un grosso ramo si è spezzato invadendo la carreggiata, chiusa al traffico.

Gli operai del Comune provvederanno a rimuovere l’ostacolo per consentire la ripresa della circolazione delle auto.

