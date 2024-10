L'Istituto Alberghiero di Alghero conferma la sua vocazione alla solidarietà coinvolgendo gli studenti in un'esperienza unica e formativa. Un connubio perfetto tra formazione professionale e impegno sociale.

Grazie al Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), un gruppo di giovani aspiranti chef durante l’intero anno scolastico si recherà presso la Caritas Diocesana di Alghero per mettere a disposizione le proprie abilità in cucina.

Il dirigente scolastico Angelo Parodi ne ha sottolineato l'importanza: «È un'iniziativa che va ben oltre l'apprendimento tecnico, rappresentando un'opportunità per i ragazzi di crescere umanamente e di entrare in contatto con le realtà più fragili del territorio. Questa esperienza rappresenta un'occasione unica per i giovani di diventare cittadini attivi e consapevoli. Un investimento sul futuro che porterà benefici a tutta la comunità».

Grazie all'esperienza presso la Caritas, gli studenti avranno l'opportunità di uscire dalle aule e immergersi attivamente nella realtà del territorio, confrontandosi con le diverse sfide e le necessità delle persone più fragili.

Questa collaborazione tra scuola e terzo settore rappresenta un binomio vincente. Da un lato, gli studenti hanno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso a scuola, affinando le proprie tecniche culinarie e organizzative. Dall'altro, le Associazioni come la Caritas possono contare su una mano d'opera giovane e motivata, in grado di portare nuove energie e idee.

L'Istituto Alberghiero di Alghero, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta il suo forte legame con il territorio. L'impegno dei suoi studenti nella vita civile è un esempio per tutta la comunità, dimostrando che la scuola può essere un luogo di crescita non solo dal punto di vista accademico, ma anche umano e sociale.

