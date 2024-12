Suoli pubblici, ad Alghero si cambia. L’Amministrazione comunale sta lavorando alla verifica e all’adeguamento del regolamento per le concessioni.

Al via a breve una serie di incontri con associazioni di categoria e comitati di cittadini per condividere e ampliare la partecipazione alle scelte sul nuovo strumento di programmazione dell’uso degli spazi pubblici «che dovrà contemperare – si legge in una nota - i diritti di chi vive quotidianamente la città e i suoi spazi con i diritti di chi lavora e fa impresa».

Il lavoro di approfondimento sul regolamento dei suoli pubblici procede parallelamente con una intensificazione dei controlli da parte della polizia locale. «Il tema della qualità e della condivisione dello spazio pubblico è al centro della nostra attività che vogliamo attuare con una riflessione seria e una condivisione delle diverse istanze della città, garantendo le imprese e i cittadini», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Il nostro obiettivo – spiega – è anche quello di assicurare un livello di decoro e di accoglienza adeguato ad una città dalle grandi tradizioni turistiche come Alghero».

Il decalogo delle disposizioni contiene anche precise indicazioni perché vengano garantite condizioni di ordine e pulizia, inoltre i titolari sono chiamati a rimuovere qualunque elemento d’arredo qualora l’esercizio rimanga chiuso per un periodo superiore ai 5 giorni.





© Riproduzione riservata