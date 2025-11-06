Alghero, furgone distrutto dalle fiamme in via MazziniAncora da chiarire le cause del rogo
Intorno alle 18.30 di ieri la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in via Mazzini, all’angolo con via De Andrè, per l’incendio di un furgone. I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme e a evitare che si propagassero verso un vicino caseggiato dell’Enel.
Nonostante l’intervento tempestivo, il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto anche la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi di rito. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.