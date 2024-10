Fuoco nell’imbarcazione in uscita dal porto di Alghero con a bordo 3 persone. L’esercitazione antincendio è andata in scena ieri mattina, 30 ottobre, un evento organizzato dall’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, all’interno del porto, con l’intento di verificare, l’efficienza delle comunicazioni con gli enti interessati a vario titolo per i relativi aspetti di competenza, le tempistiche di intervento e la prontezza operativa dei dispositivi locali antincendio utili a fronteggiare eventuali situazioni in caso di emergenza reale.

Nella simulazione l’unità da diporto, in prossimità delle ostruzioni, lato pennello peschereccio del molo di sottoflutto, ha riscontrato la presenza di fumo proveniente dal motore installato sul mezzo.

La sala operativa della Guardia Costiera di Alghero, allertata dall’unità in difficoltà, ha attivato il piano antincendio portuale disponendo l’immediata uscita della motovedetta CP 559 e l’invio in banchina di una pattuglia terrestre. Per fronteggiare l’incendio ormai propagatosi a bordo, sono intervenuti il Corpo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale ed il mezzo navale del Corpo Forestale di Alghero. Inoltre, presente in porto, anche una pattuglia della polizia locale per gestire e regolamentare la viabilità portuale in sicurezza. L’esercitazione ha previsto, altresì, il recupero, da parte di un soccorritore marittimo – Guardia Costiera, di una persona presente a bordo della imbarcazione che presa dal panico si era gettata in mare, nonché il trasbordo, tramite la motonave CP 559, di un’ulteriore persona presente a bordo, svenuta a causa di una probabile inalazione dei fumi dell’incendio. I due malcapitati sono stati portati in banchina ed affidati alle cure del personale del 118, il cui intervento è stato simulato per ragioni operative.Il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, tenente di vascello Biagio Semeraro ha ringraziato tutti gli intervenuti per la professionalità dimostrata.

