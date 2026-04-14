Accensione illecita di fuochi sulle dune del litorale di Alghero e 70 violazioni accertate e contestate nelle giornate tra sabato e domenica. E’ il bilancio dell’operazione di controllo del territorio della compagnia barracellare di Alghero, finalizzata alla repressione degli illeciti amministrativi e alla tutela dell’integrità dell’ecosistema lungo i 50 chilometri della fascia costiera.

Nel corso del fine settimana, l’attività di polizia rurale si è concentrata sulle zone di elevato pregio ambientale e sottoposte a vincolo. Nelle prime ore di domenica, gli agenti in servizio di perlustrazione hanno colto in flagranza tre persone intente ad alimentare un fuoco acceso direttamente sul cordone dunale. I trasgressori sono stati immediatamente identificati e sanzionati secondo quanto stabilito dall’ordinanza balneare della Regione. Comportamenti che rappresentano un grave rischio per la pubblica incolumità e per la stabilità della flora psammofila, e che comportano sanzioni amministrative pari a 1.000 euro.

Le pattuglie hanno inoltre effettuato controlli a tappetto all’interno del perimetro del Parco di Porto Conte, contestando numerose violazioni ai regolamenti dell’Ente. Il comando dei barracelli riceverà a breve un significativo incremento di nuovo personale. È previsto l’ingresso in servizio di 12 nuovi agenti, con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, a cui si sommeranno ulteriori 5 unità per il completamento della pianta organica. Tale potenziamento consentirà una copertura capillare del vasto agro comunale di circa 226 kmq. Parallelamente al rafforzamento dell'organico, anche il parco auto d'istituto sarà implementato grazie all'imminente arrivo di un nuovo veicolo e di ulteriori due motoveicoli.

Inoltre verrà attivato un nucleo dedicato esclusivamente alla vigilanza del Parco regionale di Porto Conte, anche grazie all’ausilio di pattuglie motomontate, e dell’Area marina protetta. Il nucleo assicurerà un presidio continuativo e specializzato per 365 giorni l'anno, operando sotto il diretto coordinamento dell’Ente Parco. «L'integrazione di dodici nuove unità e la costituzione di un nucleo di vigilanza permanente di “guardie del parco” rappresentano un salto di qualità fondamentale nella capacità di intervento del Comando», ha sottolineato il capitano Riccardo Paddeu. «Questi investimenti strutturali consolidano il ruolo dei Barracelli quale presidio essenziale per la sicurezza del territorio rurale e costiero di Alghero».

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