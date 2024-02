Gli operatori del settore dell’accoglienza a scuola di fiscalità, sicurezza e marketing. Oltre 500 titolari di b&b, case-vacanza e affitta-camere hanno preso parte al corso riservato agli operatori dell'extra-alberghiero promosso dall'associazione Welcome to Alghero, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo del Comune di Alghero e Alghero Hospitality.

Cinque gli incontri formativi in cui sono state affrontate alcune tematiche legate ad un comparto in costante espansione nel territorio, tenuti da professionisti del settore. Il ciclo di conferenze è iniziato l'11 gennaio con il consulente fiscalista Gian Luca Murgia ed è proseguito con l'esperta di Brain Positioning Stefania Salvatore e con Walter Pianezza, consulente in materia di sicurezza sul lavoro. Infine, sabato 10 febbraio la manager del THotel di Cagliari Tania Busygina ha concluso con una relazione sul Revenue Management.

«La promozione e l'ospitalità del nostro territorio dipendono dal coraggio e dall'intraprendenza di voi imprenditori», ha ricordato l'assessore al Turismo Alessandro Cocco, intervenuto per i saluti finali e la consegna degli attestati di partecipazione. «Siamo lieti di aver offerto un'occasione di formazione e confronto per il nostro comparto e la promessa è di rivederci il prossimo anno per un nuovo ciclo di conferenze. La preparazione e lo scambio sono aspetti fondamentali per il successo delle singole attività ma soprattutto per il rilancio della destinazione Alghero. Si cresce insieme», le parole del presidente di Welcome to Alghero Gabriele Catogno che ha ringraziato ancora una volta i membri del direttivo che hanno gestito l'organizzazione dell'evento.

© Riproduzione riservata