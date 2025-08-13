L’Unione dei Comuni del Coros approva il bilancio di genere
L'Unione dei Comuni del Coros ha approvato il bilancio di genere, rendiconto per l’esercizio finanziario anno 2024. Lo strumento finanziario mira a valutare come le decisioni economiche e di bilancio influiscono in modo diverso su uomini e donne, considerando i loro ruoli nelle dinamiche familiari, sociali, economiche e politiche. Il documento contabile è stato costruito in maniera tale da consentire una valutazione dell’impatto di genere nelle politiche finanziarie e di bilancio, orientando diverse attività in una prospettiva di pari opportunità. Il bilancio di genere estato redatto con la condivisione e con l’apporto partecipato degli organi di direzione politica e con il supporto del Cug per il quale è sempre stato, dal suo insediamento, un obiettivo qualificante da perseguire. Il bilancio di genere può essere considerato uno strumento utile a integrare la Relazione sulla Performance, fornendo evidenza dell’impatto delle politiche pubbliche in ottica di genere.