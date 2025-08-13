L'Unione dei Comuni del Coros ha approvato il bilancio di genere, rendiconto per l’esercizio finanziario anno 2024. Lo strumento finanziario mira a valutare come le decisioni economiche e di bilancio influiscono in modo diverso su uomini e donne, considerando i loro ruoli nelle dinamiche familiari, sociali, economiche e politiche. Il documento contabile è stato costruito in maniera tale da consentire una valutazione dell’impatto di genere nelle politiche finanziarie e di bilancio, orientando diverse attività in una prospettiva di pari opportunità. Il bilancio di genere estato redatto con la condivisione e con l’apporto partecipato degli organi di direzione politica e con il supporto del Cug per il quale è sempre stato, dal suo insediamento, un obiettivo qualificante da perseguire. Il bilancio di genere può essere considerato uno strumento utile a integrare la Relazione sulla Performance, fornendo evidenza dell’impatto delle politiche pubbliche in ottica di genere.

