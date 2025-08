E' il volto televisivo più noto nel settore del "true crime". Al 16° festival Florinas in giallo arriva Roberta Bruzzone. La criminologa e psicologa forense proporrà sabato 30 agosto all'Anfiteatro-Comunale la conferenza-spettacolo “Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica”. L'ingresso è gratuito.

Apprezzata anche come opinionista in Tv (“Porta a Porta”, “Quarto grado”) Roberta Bruzzone è autrice e conduttrice di programmi (“Donne mortali e “Nella mente di Narciso”). “Amami da morire” è uno spettacolo di parole e musica ispirato a dinamiche e fatti reali, che si sviluppa a partire da questa domanda: “Cosa resta di un amore quando spegne l’identità, cancella i confini, sgretola l’autostima in un cortocircuito fatto di paura, umiliazione e dipendenza?”.

L’appuntamento è un evento speciale del festival letterario internazionale organizzato e promosso dal Comune di Florinas, che anche questa estate porta avanti con un programma multidisciplinare di alta qualità.

Il festival – curato dall’Associazione Itinerandia e diretto da Emiliano Longobardi, Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu - si svolgerà a Florinas dal 28 al 31 agosto e tra gli autori proporrà anche la scrittrice svedese Liza Marklund, creatrice della reporter Annika Bengtzon, il norvegese Aslak Nore che ha pubblicato i due primi romanzi dedicati alla famiglia Falck e la scrittrice inglese B. A. Paris, specialista nel thriller psicologico”.

© Riproduzione riservata