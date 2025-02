«Ormai è un bollettino quotidiano quello sugli episodi di criminalità. Spaccate, furti, aggressioni, atti vandalici: Alghero vive una escalation pericolosa che preoccupa cittadini e imprenditori, e che richiede risposte immediate». È il pensiero del direttivo dei Fratelli d’Italia che interviene ancora dopo l’ennesimo atto violento avvenuto in città, quello registrato lunedì sera dalle telecamere di videosorveglianza e che ha visto protagonista un ottantenne armato di accetta.

«L’ultimo grave fatto di violenza, avvenuto in pieno centro, si aggiunge a una lunga serie di episodi che ormai non possono più essere considerati isolati.

Per Fratelli d’Italia non si può abbassare la guardia sul tema della sicurezza né si può più aspettare. Non è accettabile che i cittadini abbiano paura di uscire la sera, che i commercianti vivano nel timore di subire l’ennesimo furto o atto vandalico, che episodi di violenza diventino la normalità», incalzano dal direttivo che sul tema ha già presentato un ordine del giorno proponendo il controllo di vicinato, per creare una rete di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, sicurezza privata, per proteggere le attività economiche più esposte e il potenziamento della polizia locale.

