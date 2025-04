Con la processione de Les cerques, stasera, i riti della Settimana Santa a l'Alguer entrano nel vivo e Alghero si prepara a ripercorrere la sua storia tra le vie della città ed il calore della sua gente, ad affascinare i visitatori. Oggi alle ore 18.30 in Cattedrale la messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal vescovo padre Mauro Maria Morfino. Alle ore 21 la processione per visita Eucaristica “Les Cerques”. Alle 22 in Cattedrale l' Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione. Domani, Venerdì Santo la processione del Desclavament e alle 20 processione del Discendimento verso la cattedrale, con inizio dalla chiesa della Misericordia. Ale 20.30 la Predica del Discendimento e alle 21,30 la processione del Venerdì Santo. Tutte le processioni saranno accompagnate dalla banda musicale A.Dalerci. Torna il Rosari en alguéres, iniziativa promossa dal Centro di Cultura Algherese – Gruppo Folk Sant Miquel, che durante la funzione del Venerdì Santo, reciterà il Rosario in Algherese nei pressi del Bressol. La domenica di Pasqua, poi, con la suggestiva processione e l’ Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, angolo via C. Alberto) manifestazione di spari a salve a cura dell’associazione Gruppo Cacciatori Armeria. I riti della Settimana Santa rientrano tra le manifestazioni finanziate dalla Regione Sardegna - Ass.to al Turismo, nell'ambito dei finanziamenti del “Cartellone della Settimana Santa”.

