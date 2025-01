Dall’altra parte del mare dedica una serata speciale a “La Nostra cucina di casa”, il nuovo libro di Luca Pappagallo, cuoco star del web e della tv fondatore di cookaround e animatore del portale "Casa Pappagallo".

A conversare e duettare ai fornelli con Luca Pappagallo ci sarà il giornalista e storico della cucina Giovanni Fancello, autore del pluripremiato "Grazia Deledda e il cibo".

All'evento parteciperanno anche le Cantine Galavera di Usini che offriranno al pubblico un calice dei loro vini.

L'appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 18,30 nell'ex mercato della frutta di via Sassari ad Alghero.

«Nel nuovo libro Luca Pappagallo – si legge in una nota - ci apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana, fatta da nonne e nonni di ieri e di oggi, ma anche da tutti coloro che si appassionano ai sapori autentici e sinceri. Le ricette sono nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della nostra terra, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura».

Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dal cotechino in crosta alla carabaccia, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, passando per il falsomagro, i maritozzi, lo stracotto: una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni, che si tratti di una cena veloce o delle feste comandate.

L'evento è una delle anteprime di Dall'altra parte del mare, il festival organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il patrocinio e il sostegno della Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Comune di Putifigari e Camera di Commercio.





