«Con l'inizio dei lavori per la tanto attesa quattro corsie Alghero-Sassari, previsto per il 18 settembre, non si è fatta attendere anche la corsa a chi si vuole mettere la medaglietta più grossa, prendersi i meriti e vantarsi dell’avvio di quest’opera, dimenticandosi, naturalmente, del lavoro complessivo che ha portato a questo risultato». L’ex sindaco di Alghero, Mario Conoci, interviene sull’imminente consegna dei lavori degli ultimi chilometri dell’arteria, tra la cantoniera di Rudas e l’ingresso in città.

«Se la politica ritrovasse un po’ di equilibrio ed obiettività, e ci si riconoscesse reciprocamente l’impegno su grandi questioni, come le infrastrutture, ma anche su altri temi di rilevanza collettiva, probabilmente essa stessa ne uscirebbe più credibile agli occhi dei cittadini. La vera politica guarda al futuro e lavora, spesso in silenzio per il bene della comunità e raramente raccoglie immediatamente i frutti del lavoro svolto. Le grandi opere, come la quattro corsie, sono un passaggio importante, ma non sono mai una "mostrina" da appuntarsi sul petto in modo esclusivo», prosegue Conoci secondo cui «non è corretto che qualcuno cerchi di appropriarsi del merito in modo esclusivo. E mi riferisco a coloro che oggi fanno a gara per prendersi il plauso per un risultato che è frutto di un lavoro collettivo e costante».

