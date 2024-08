Le Commissioni consiliari allo Sport e ai Lavori Pubblici si sono riunite per discutere di alcuni lavori improrogabili sugli impianti sportivi cittadini. Al centro del dibattito avviato dai presidenti Marco Colledanchise e Gianni Occhioni, infatti, il PalaManchia, il campo da baseball e l’impianto ciclistico. Presenti pure l’assessore al Bilancio Enrico Daga e i rappresentanti delle società interessate.

PalaManchia

Con gli imminenti lavori di ampliamento, la “Pallacanestro Alghero”, la “Futsal Alghero” e la “Basket Coral”, neo promossa in serie C, potranno lavorare in sincronia. L’obiettivo è terminare i lavori, il cui ammontare si aggira intorno ai 100mila euro, entro l'avvio delle rispettive stagioni sportive e non oltre settembre.

Campo da baseball

I commissari hanno convenuto sulla necessità di un adeguamento dell'impianto al fine di poter permettere alla società “Catalana Baseball” di giocare nella massima serie, raggiunta dopo diversi decenni di attività.

l’impianto ciclistico.

«L'Alghero Bike - sostiene Daga - è una realtà di grande rilevanza per l'intero territorio, ed è intollerabile che non abbia una sede locale. Stiamo valutando diverse ipotesi». Tra le opzioni, quella degli spazi esterni del Palacongressi.

Le polemiche

«Siamo fortemente preoccupati per gli esiti dell’incontro», il commento del gruppo di Forza Italia secondo cui la commissione congiunta si è rivelata «una caporetto politica. Si è discusso in modo confuso del progetto di adeguamento del PalaManchia, nonché sulla ipotesi di ampliamento del campo da baseball, con un breve cenno alla manifestazione di interesse dell’Alghero Bike. Con i rappresentanti della maggiori associazioni sportive del territorio che hanno assistito a uno spettacolare trionfo di “aria fritta”».

