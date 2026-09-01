Il Capodanno sardo che unirà Alghero e le altre località dell’Isola protagoniste della lunga notte di festeggiamenti, in diretta televisiva nazionale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Cagliari, nella sede dell’assessorato regionale al Turismo.

Al tavolo l’assessore Franco Cuccureddu, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e i dirigenti regionali. «Una grande opportunità per Alghero, che abbiamo colto senza esitazione - riferisce Cacciotto - anche per la possibilità di garantire alla città e al territorio una visibilità di livello nazionale in uno dei momenti più importanti dell’anno». Il progetto della Regione punta a trasformare il Capodanno in una grande vetrina per l’intera Isola e, soprattutto, in uno strumento di destagionalizzazione.

«I risultati degli ultimi anni ci dicono che questa strada funziona e che le presenze generate nel periodo invernale sono ormai significative», sottolinea il sindaco. L'obiettivo è distribuire i flussi turistici lungo tutto l'anno, puntando non soltanto sul mare ma anche su patrimonio storico e archeologico, cultura, enogastronomia, eventi e sport. «Il Capodanno si inserisce pienamente in questo percorso, - conclude Cacciotto - un’occasione per portare Alghero e la Sardegna all’attenzione nazionale e ricordare che la nostra destinazione ha molto da offrire in ogni periodo dell’anno».

L’accordo tra la Regione Sardegna e il Comune di Alghero – spiega la Regione - formalizza l’assegnazione di 3 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’evento. Il Comune di Alghero sarà il soggetto attuatore, con il compito di curare e coordinare gli aspetti logistici, artistici e promozionali del grande evento di fine anno, in raccordo con la Regione e nel quadro dell’impostazione unitaria del Capodanno in Sardegna.

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