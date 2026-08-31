«A Porto Torres torneranno i grandi eventi di pugilato, come il Torneo nazionale Alberto Mura, e sarà proprio il Boxing club a lui dedicato a decidere di portarlo in città. Lavoreremo per creare le condizioni, puntando sulla rinascita della palestra storica, con l’obiettivo di incrementare il numero di atleti, indirizzare i percorsi formativi per le figure professionali del club e per i pugili, perché possano partecipare ai campionati italiani e vincere».

Il campione olimpico Roberto Cammarelle è il primo a scommettere sulla rinascita della palestra del Boxing Club “Alberto Mura” di Porto Torres, città della grande boxe e degli eventi internazionali, vocata alla cultura del pugilato come testimoniano atleti di talento del passato e presente, una radice culturale profonda legata alla nobile arte che pretende di riemergere. Questa mattina Cammarelle, unico pugile italiano ad aver vinto per tre volte di fila le Olimpiadi –bronzo ad Atene nel 2004, medaglia d’oro a Pechino nel 2008 e argento a Londra nel 2012- è intervenuto nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, ospite del sindaco Massimo Mulas, in occasione della sua tappa a Porto Torres per un confronto con i dirigenti della società sportiva, presieduta da Luciano Mura, con vice presidente Tonino Solinas e tecnico sportivo Isidoro Tinteri. All’incontro erano presenti anche il dirigente Gianluca Merella, il nuovo allenatore Domenico Mura con diversi giovani atleti del club e Renato Mura, fratello di Alberto Mura, maestro di boxe scomparso nel 2012 protagonista di primo piano della boxe locale e nazionale. Cammarelle diventato tecnico e dirigente delle Fiamme Gialle e direttore tecnico della Nazionale al termine della sua carriera, è reduce dal successo ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto dove ha fatto parte dello staff tecnico dell'Italia Boxing team che ha conquistato ben 7 medaglie.

«Sono molto legato alla famiglia Mura, mi sento come a casa, un cittadino onorario di Porto Torres pronto a dare il mio contributo tecnico per rilanciare questo sport partendo dalla palestra del Boxing Club, per riprendere in mano il destino della palestra e farlo ritornare come ai tempi di Alberto Mura», ha ricordato Cammarelle. «Così come ho fatto con Irma Testa, ritornata sul ring dopo il ritiro, oggi vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo: in futuro mi auguro che anche voi possiate vincere la vostra medaglia d’oro». Il campione olimpico offrirà il proprio supporto tecnico negli allenamenti, con presenze periodiche a Porto Torres per promuovere diverse iniziative, attività da programmare in collaborazione con le Fiamme Oro per organizzare in Sardegna eventi internazionali. «Dobbiamo migliorare molti aspetti, portare nuovi pugili e costruire un club più forte», ha ribadito. Un progetto ambizioso condiviso con il presidente della Federazione pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi e sostenuto dal sindaco Massimo Mulas. «Il presidente della Fpi ha manifestato la volontà di portare in Sardegna alcuni eventi pugilistici di rilievo - ha spegato il primo cittadino - con l’obiettivo che le Fiamme Oro possano contare su alcuni spazi istituzionalizzati, e Porto Torres potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per sviluppare il settore giovanile del pugilato».

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