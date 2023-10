Un rinvio a giudizio per presunta violenza sessuale su una minore. È accaduto ieri, in tribunale a Sassari, con la decisione del gup Gian Paolo Piana che ha disposto il processo per un 55enne del Nord Italia che avrebbe approfittato di una minorenne algherese fin dall'età di 9 anni, dal 2016 fino al 2021.

Secondo l'imputazione l'uomo, amico di famiglia dei genitori della piccola, si sarebbe reso responsabile di diversi abusi di natura sessuale sia in una casa della città catalana sia in quella di lui al nord. Nel 2021 i motivi del disagio della minore vengono scoperti dal padre e dalla madre, ignari fino a quel momento degli episodi, che sporgono querela.

Un primo procedimento approda fino al giudice per le indagini preliminari Sergio De Luca, il pm era Ermanno Cattaneo, e l'imputato, difeso dagli avvocati Giuseppe Cormaio e Marco Conti, sceglie in un primo momento l'abbreviato.

Il gup rimanda alla Procura il fascicolo affinché riformuli il capo d'imputazione, perché non coincidente con le risultanze probatorie. Nella nuova procedura il 55enne rifiuta stavolta l'abbreviato e il prossimo anno andrà a processo. La minore si è costituita parte civile con l'avvocata Elisabetta Sotgia.

