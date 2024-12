Ad Alghero arriva "Cin Cin al Centro - Akènta Lovers": tre serate di brindisi nel centro storico per sostenere gli acquisti e celebrare le feste. Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e l’Istituto Alberghiero di Alghero uniscono le forze con la Cantina di di Santa Maria La Palma per promuovere il commercio locale tra le botteghe del quartiere antico. Celebrare l’atmosfera del Natale con brindisi per premiare gli acquisti nei negozi del centro di Alghero: questo è il cuore dell’iniziativa Cin Cin al Centro - Akènta Lovers, nata per sostenere l’economia cittadina e animare le strade del cuore della città. Tutti possono partecipare: le persone che effettueranno acquisti nei negozi aderenti al CCN Al Centro Storico riceveranno in regalo un ticket omaggio per un brindisi e un buono del 10% di sconto valido fino al 30 gennaio 2025 presso le enoteche della Cantina Santa Maria La Palma.

Il brindisi si terrà nelle giornate del Cin Cin Al Centro: giovedì 5, 12 e 19 dicembre a partire dalle 18, creando tre giornate di festa. «Quest’anno, più che mai, vogliamo promuovere il valore degli acquisti locali e la magia del cuore della nostra città. Il centro storico di Alghero è un luogo unico, un grande centro commerciale a cielo aperto, ricco di boutique, negozi e attività di ogni genere. Invitiamo tutti a scegliere i propri regali di Natale nelle imprese locali: in questa maniera si sostiene l’economia della città e si rendono le festività ancora più speciali», dicono gli organizzatori.





