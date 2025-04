«Il Pronto soccorso di Alghero rischia di chiudere durante le ore notturne per carenza di medici». L’allarme era stato lanciato pochi giorni fa dal presidente della commissione Sanità Christian Mulas che ha già convocato per mercoledì 30 aprile una assemblea pubblica nei parcheggi dell’ospedale e poi una riunione di commissione per il 5 maggio. Ma l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, rassicura: «Circolano notizie allarmistiche e del tutto prive di fondamento sul rischio chiusura del Pronto soccorso di Alghero. Non solo non è così, ma l’assessorato regionale alla Sanità si è mosso per tempo già da settimane per approntare delle soluzioni in grado di decongestionare non solamente il Pronto soccorso di Alghero ma tutti gli accessi di primo soccorso dell’isola in vista dell’imminente stagione estiva», dice l’assessore. Aggiungendo: «Si stanno formalizzando in queste ore gli incarichi dei Commissari straordinari attraverso le firme dei contratti. A loro spetterà una ricognizione sui fabbisogni che ricomprendono anche la valutazione sull’assunzione di personale a gettone».

Non solo. Allo studio con Ares l’ipotesi di un servizio di potenziamento dei presidi territoriali di primo soccorso «attraverso l’infrastrutturazione di Guardie Mediche Avanzate, in grado di assorbire una quota consistente di codici bianchi e verdi attualmente in carico ai Pronto soccorso», conclude Bartolazzi.







