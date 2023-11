Quattro condanne a carico di quattro imputati per lesioni gravi.

Oggi in tribunale a Sassari la sentenza pronunciata dalla giudice Sara Pelicci per una vicenda avvenuta ad Alghero nel 2015. Quando quattro persone, sassaresi, avrebbero colpito altre due, anche loro del capoluogo turritano, all'esterno di una discoteca, in cui si stava tenendo una festa, con calci e pugni procurando ad almeno uno dei due degli importanti danni fisici.

Un'aggressione giustificata dagli imputati come tentativo di difendere un altro individuo che, così riferiscono, sarebbe stato bullizzato dalle due parti offese. Per tre di loro, di 30, 29 e 28 anni, la giudice ha disposto la condanna a due anni di reclusione con pena sospesa mentre per il 26enne, invece, ha decretato un anno e sei mesi.

Come risarcimento, infine, la provvisionale stabilita è di 2mila euro. A difendere i quattro, gli avvocati Paolo Fais, Salvatore Galleri, Patrizia Marcori e Umberto Carboni. Le parti civili erano rappresentate dal legale Lorenzo Galisai.

