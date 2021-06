Incidente ieri in tarda serata ad Alghero, nel centralissimo lungomare Bousquet. Una coppia di turisti, in sella ad una moto di piccola cilindrata, dopo aver perso il controllo del mezzo è caduta pesantemente a terra. Immediatamente soccorsi, i due turisti sono stati trasportati in ambulanza, per accertamenti, al pronto soccorso del vicino ospedale.

La moto molto probabilmente ha sbandato a causa dell'asfalto bagnato dagli irrigatori. Così almeno hanno segnalato alcuni testimoni dell'incidente. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso.



