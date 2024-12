Autobotte fuori uso e disagi per i residenti dell’agro. <A causa di un danno verificatosi al mezzo in dotazione al Servizio Manutenzioni del Comune, il servizio di fornitura dell’acqua potabile è temporaneamente sospeso per consentire di effettuare le riparazioni necessarie>, fanno sapere dagli uffici comunali di Alghero.

<L'autobotte resterà ferma per la riparazione del guasto. Si conta di effettuare l'intervento nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare il servizio>.







© Riproduzione riservata