Due persone sono rimaste ferite nella tarda mattinata nell'auto finita contro un palo lungo la strada provinciale 42, "dei due mari", fra Alghero e Porto Torres.

L'incidente si è verificato all'altezza della borgata di Campanedda: per cause in fase di accertamento, una Fiat Seicento cui viaggiavano un uomo di 30 anni e una donna di 55, è uscita di strada e si è schiantata contro un palo.

I due sono rimasti incastrati fra le lamiere e sono stati estratti dall'auto dai vigili del fuoco. L'uomo ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso del Santissima Annunziata con un'ambulanza del 118.

