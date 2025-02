Ambulanze e autobotti dei vigili del fuoco a fatica riescono a raggiungere le vie strette e acciottolate del centro storico di Alghero. «L’incendio avvenuto recentemente in un appartamento di via Majorca ci obbliga a riflettere sulle difficoltà dei mezzi di soccorso ad intervenire con tempestività a causa di una viabilità che non permette il passaggio di mezzi ingombranti e pesanti come quelli attualmente in dotazione ai vigili del fuoco», conferma il presidente del Comitato del Centro Storico, Gavino Scala. «Vogliamo cogliere l’occasione per confermare quanto denunciato in varie sedi riguardo la situazione delle vie e delle piazze nel centro storico, vie totalmente invase da tavolini, sedie ed ombrelloni. Tale annosa questione non riguarda solo la scellerata gestione del suolo pubblico – avvisa Scala – ma riporta all’attenzione l’esigenza inderogabile di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, residenti e non».

Problemi che esistono sia in estate sia in inverno, «in quanto gli arredi degli esercizi pubblici vengono abbandonati in strada nonostante i locali siano chiusi al pubblico».

Il Comitato chiede al sindaco un incontro urgente alla presenza di Prefettura, Asl e vigili del fuoco.





© Riproduzione riservata