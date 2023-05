Affitti alle stelle nella Riviera del Corallo e così molte famiglie cercano alloggi nella vicina Olmedo.

Emergenza casa per tante giovani coppie (e non solo) ad Alghero dove nonostante ci siano 10mila appartamenti invenduti è quasi impossibile trovare un immobile da affittare tutto l’anno.

I 40mila posti letto disponibili nelle case-vacanza sono a esclusivo uso turistico o, al limite, disponibili da ottobre a maggio. Un problema per tantissime persone che non riescono a trovare una sistemazione stabile e finiscono per trasferirsi a 15 km di distanza.

L’argomento è al centro del dibattito politico in città. Il gruppo di opposizione “Per Alghero” con i consiglieri Gabriella Esposito e Pietro Sartore, ha fatto notare che il preliminare del Puc non affronta, come dovrebbe, queste criticità.

Non è quindi un caso che a Olmedo a dicembre 2021 i residenti erano 4.184, mentre attualmente l’ufficio anagrafe riferisce di 4.234 abitanti. Uno dei pochissimi paesi in crescita demografica. Grazie, probabilmente, agli algheresi in fuga.

