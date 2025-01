Ad Alghero dopo diversi mesi di acqua fuori norma i parametri a Maristella sono finalmente rientrati.

Il Sian, Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, ha comunicato che i controlli effettuati sull’acqua ad uso potabile nella borgata risultano conformi. Il sindaco Raimondo Cacciotto sta predisponendo dunque l’ordinanza di revoca del precedente atto con il quale veniva stabilito il divieto di utilizzo dell’acqua di rete a scopi alimentari.

«Si procederà ora con gli interventi programmati affinché i problemi riscontrati in passato non si ripresentino più e, considerati i risultati ottenuti in questa prima fase, non possiamo che essere fiduciosi», il commento del primo cittadino di Alghero.





© Riproduzione riservata