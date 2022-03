Altre verifiche in circoli, bar, negozi e supermercati di Sassari da parte della Polizia locale al fine di contrastare il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni.

Nel corso del fine settimana è stato sanzionato un bar in cui erano stati serviti alcolici e superalcolici a clienti sedicenni e diciassettenni.

Nei giorni scorsi in un locale che in passato – per lo stesso motivo – era già stato sanzionato, gli agenti in borghese hanno trovato minorenni che al tavolo consumavano alcol. Stessa situazione in un altro bar, dove 17enni bevevano birra.

In precedenza anche un supermercato era stato multato perché un ragazzino aveva potuto acquistare degli alcolici senza alcun controllo.

La normativa nazionale prevede la sanzione da 250 a mille euro nei confronti di chi vende alcolici a minori. In caso di recidiva si applica la sanzione da 500 a 2mila euro, con sospensione dell’attività per tre mesi. Il divieto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni è sanzionata penalmente dall’articolo 689.

(Unioneonline/s.s.)

