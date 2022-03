Un bar è stato sanzionato e due negozi sono stati chiusi a Sassari. Queste le conseguenze dei controlli effettuati dalla Polizia locale per combattere il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni. Un’ottantina le attività – tra circoli, bar, negozi e supermercati – oggetto delle verifiche.

Ieri il sindaco Nanni Campus ha emanato un’ordinanza per la sospensione dell’attività di un esercizio pubblico che, per un mese, dovrà chiudere dalle 16 alle 8 del giorno successivo. Il titolare, hanno accertato gli agenti, ha venduto superalcolici a una 16enne.

Già la scorsa settimana il primo cittadino aveva sancito la sospensione dell'attività di un esercizio nella stessa zona, sempre per un mese ma in questo caso dalle 13 alle 8 in quanto l'esercente è recidivo. In occasione dell'ultimo controllo è stato accertato che l'uomo aveva venduto alcolici a un minorenne.

Infine, il titolare di un bar è stato sanzionato in quanto ha somministrato al tavolo delle bevande alcoliche a due ragazze minorenni.

(Unioneonline/s.s.)

