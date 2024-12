Anche quest’anno, il Comune di Florinas ha organizzato la giornata dedicata agli alberi ma all’ambiente in generale. “Alberambiente” è un evento che coinvolge gli alunni della scuola primaria dei Florinas e di Codrongianos e i più piccoli della scuola dell’infanzia di Florinas, che ogni anno dedicano tanta attenzione alla tematica ambientale grazie agli insegnanti con i quali studiano, creano disegni, poesie, ritagli creativi e canzoni.

Florinas fa parte dei comuni “ricicloni” e che è stata raggiunta e superata la soglia dell’80 % di differenziata già da due anni, stabilita dal piano regionale dei rifiuti. Sul tema della giornata dedicata agli alberi, l’amministrazione di Florinas, che è sempre stata molto sensibile su questo fronte, ha programmato la piantumazione di alcune piante in una via del paese. Nonostante la minaccia di pioggia, l’assessore all’Ambiente e al verde pubblico Sebastiano Mulas con alcuni operai comunali hanno mostrato ai bambini come si deve piantumare e poi tutti di corsa a scuola dove hanno mostrato il loro lavoro. I più piccoli hanno cantato insieme una bella canzone di amicizia e d’amore per gli amici alberi, oltre ad aver disegnato dei piccoli quadretti che rappresentano gli alberi, con grandi fronde che ospitano tante specie animali. Gli alunni delle elementari hanno messo in scenauna vera performance. “Se fossi un albero sarei…” raccontando tutto ciò che farebbero se fossero una pianta, ricreando, ognuno di loro, un pezzo di tronco, di rami, di fronde che posizionato per terra si è trasformato in un albero tutto intero, bello e forte.

Il sindaco Enrico Lobino ha ringraziato infine tutti i bambini presenti, per la loro bravure e preparazione, e in collaborazione con la Aro Figulinas e Ciclat, ha donato loro dei gadget riciclabili, matite colorate, in un comodo astuccio circolare in carta riciclata. «Eventi come questi servono a ribadire l’importanza dei polmoni verdi dei paesi e – sottolinea Lobino - ad avere sempre molta attenzione e cura. I ragazzi hanno bisogno di prendere esempio da noi, siamo tutti coinvolti in questa rivoluzione green, come padri, madri, insegnanti e amministratori». Nell’aula magna, insegnanti, maestre e maestri, insieme al responsabile di Legambiente Sassari Michele Meloni e al tecnico della Ciclat Ezio Piredda che hanno dialogato con i bambini per spiegare meglio loro l’importanza della raccolta differenziata. Il sindaco Lobino ha ringraziato infine tutti i bambini presenti, per la loro bravure e preparazione, e in collaborazione con la Aro Figulinas e Ciclat, ha donato loro dei gadget riciclabili, matite colorate, in un comodo astuccio circolare in carta riciclata. L’evento Alberambiente è promosso dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione di Legambiente e della Ciclat-Dlr Ambiente che ne cura la raccolta differenziata.

© Riproduzione riservata