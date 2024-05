Il quartier generale del Rally ospiterà anche il Coldiretti Village. Taglio del nastro previsto per giovedì alle 18 sul lungomare, con uno spazio dedicato al buon cibo, ai prodotti locali e all'intrattenimento all'interno di uno degli eventi sportivi più in vista dell’anno in Sardegna.

Ricco il programma degli appuntamenti che saranno anticipati dal convegno organizzato da Apos (dalle ore 15) insieme a Coldiretti Sardegna, durante il quale si parlerà delle sfide e delle opportunità nel settore dell'olivicoltura in Sardegna, ma soprattutto sarà un momento dedicato alla presentazione del progetto di filiera "Ulivi e Nuraghi" e alla premiazione del concorso "Disegna Apos".

A seguire l'apertura del Villaggio Coldiretti, che per tutti i giorni sarà animato tra convegni e approfondimenti con importanti ospiti, musica, street food e tanto intrattenimento per grandi e piccoli.

Oltre 30 gli stand in cui saranno presenti molti produttori dei Mercati Campagna Amica Sardegna che porteranno le loro prelibatezze alla manifestazione. Con loro, insieme alle produzioni rigorosamente a chilometro zero e di filiera corta, ci saranno momenti di degustazioni tra cibo, birre artigianali e vini con la vernaccia in vetrina, più momenti di riflessione sui vari settori agricoli, come il seminario sulla filiera corta e responsabile, organizzato da Oproc, capofila del progetto “I percorsi a Km0”, finanziato dal fondo europeo Feasr. Ma anche tanti laboratori del gusto, in particolare quelli legati all’olio organizzati da Apos Sardegna.

