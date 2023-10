Il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres apre il sipario per raccontare la tragedia del Vajont che costò la vita a duemila persone. II progetto teatrale di Marco Paolini e Gabriele Vacis "Vajonts23" sarà messo in scena in contemporanea il 9 ottobre, data in cui avvenne il disastro nel 1963, in cento luoghi della Penisola.

Al Parodi andrà in scena lunedì alle 21, a cura delle associazioni La botte e il cilindro e La camera chiara. In scena ci saranno 10 lettrici e lettori, ai quali si unirà un Sand Artist che dal vivo seguirà la lettura con la produzione di immagini inerenti il racconto per la regia di Stefano Chessa.

Il progetto Vajonts 23, è un’azione corale di teatro civile rappresentata in 150 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti e gli attori interpreti di letture che ricordano la tragedia sono: Elga Mangone, Elena Fratus, Consuelo Pittalis, Emanuela Pala, Sara Pusceddu, Margherita Lavosi, Giovanni Caravello, Salvatore Faedda, Giuseppe Cinquerrui, Stefano Chessa.

